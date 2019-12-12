Uzundere'ye yönelik iş birliği görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere ilçesinin gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulundu.



Uzundere'nin 'sakin kent' unvanına sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle hizmete hazır olduğunu, bu kapsamda Uzundere'nin gelişimine katkı sağlamak için fakülte, bölüm ve birimleriyle her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla bölgeye yönelik bilimsel ölçekte çalışmalar yapıldığını ve bu kapsamda önemli verilerin elde edildiğine değinerek şöyle devam etti: "Uzundere, turizm açısından Erzurum'un potansiyeli en yüksek bölgeleri arasında yer alıyor. Endemik bitkilerin bulunduğu Uzundere ilçesiyle iş birliği yapmamız şehre de artı değere katacaktır."



"Mobil Hayvan Hastanemiz Bölgemizin Hizmetinde"



Konuğu ile Atatürk Üniversitesi Mobil Hayvan Hastanesinin bölgeye yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiği bilgisini de paylaşan Rektör Çomaklı, Mobil Hastanenin ilerleyen günlerde tarama testleri yapmak üzere Uzundere'yi de ziyaret edebileceğini dile getirdi.



Sakin Şehir Uzundere'nin spor faaliyetleri açısından da ilgi çeken bir ilçe olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen spor faaliyetleri, Uzundere ile birleştirerek zengin bir turizm ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Atatürk Üniversitesi ve Uzundere arasında oluşturacağımız birliktelikle turizmin de gelişeceğine inanıyoruz" dedi.



"Atatürk Üniversitesiyle Birlikte Çalıştay Düzenlemeyi Planlıyoruz"



Misafirperverliğin için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, 62 yıllık geçmişiyle dev bir bilim yuvası olan Atatürk Üniversitesi ile yapılacak iş birliklerinin Uzundere'nin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.



Özellikle endemik bitkilerin korunması ve sportif faaliyetlerin gelişimiyle ilçeye yönelik önemli bir adımın atılacağını belirten Kaymakam Şeker: "Atatürk Üniversitesi ile Uzundere arasında bir çalıştayın düzenlenebilmesi için zemin arayışlarımız sürüyor. İnanıyoruz ki Atatürk Üniversitesiyle yapacağımız iş birliği ile Uzundere'nin büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesi ivme kazanacak. Bu vesileyle, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor, kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM