Uzungöl beyaza büründü

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte yaşanan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.



Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü Uzungöl, kar yağışına maruz kaldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl görülmeye değer manzaralar ortaya koyarken, yağan kar sonrası kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı.



Turizmci Mehmet İnan, mevsimin ilk karının dün akşam Uzungöl'ün merkezine düştüğünü belirterek "Kar Uzungöl'e başka yakışıyor. İnşallah turizmciler olarak güzel bir kış sezonu geçiririz" dedi. - TRABZON