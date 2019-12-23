Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı

6 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımının tamamlandığı bildirildi.

Uzungöl'de 65 kaçak binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı, System.String[]

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapıdan 14'ünün yıkımının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48'i tamamen, 17'si ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımına karar verildiği hatırlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kaçak yapılardan 14'ünün yıkımının iş makineleri tarafından tamamlandığı aktarılan açıklamada, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların yarın devam edeceği belirtildi.

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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