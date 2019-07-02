Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

Trabzon'da iniş yaparken paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da iniş yaparken paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Çaykara ilçesinde yer alan ve Doğu Karadeniz'in en çok turist çeken merkezlerinden olan Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan Levent Güner (40), iniş esnasında paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Güner'i asılı kaldığı ağaçtan kurtarıp ormanlık alanın dışına çıkarttı.

Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Güner'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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