Son Dakika Haberleri: Uzungöl'de Doğa Salıncak Şenliği Yapılacak

Uzungöl'de Doğa Salıncak Şenliği Yapılacak

1 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması çalışmaları kapsamında 28 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında "Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği" etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Uzungöl'de Doğa Salıncak Şenliği Yapılacak, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması çalışmaları kapsamında 28 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında "Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği" etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "Ülkemizin, bölgemizin, Trabzonumuzun gözbebeği, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden Uzungölümüzde turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması ve sürdürülebilmesi çalışmaları kapsamında, Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği'ni bu yıl başlatıp, içeriğini her yıl geliştirerek inşallah geleneksel hale getireceğiz. Uzungöl Doğa Salıncak Şenliğimiz, salıncak başta olmak üzere, kar motoru, kayak, kardan adam, doğa yürüyüşü, kar topu, horon gibi bir çok etkinliği kapsamaktadır" dedi.

Türkiye'nin sayılı turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de 28-Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 'Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği'ne, yerli ve yabancı çok sayıda turistin katılması bekleniyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Trabzon, Çaykara, Uzungöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz Son Dakika! Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur

TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı Bakan Soylu Açıkladı: Yerel Seçimlerde 53 Bin Suriyeli Oy Kullanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:52:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzungöl'de Doğa Salıncak Şenliği Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]