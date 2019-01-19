Uzungöl'de Doğa Salıncak Şenliği Yapılacak

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması çalışmaları kapsamında 28 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında "Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği" etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması çalışmaları kapsamında 28 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında "Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği" etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.



Konuyla ilgili bilgi veren Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "Ülkemizin, bölgemizin, Trabzonumuzun gözbebeği, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden Uzungölümüzde turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması ve sürdürülebilmesi çalışmaları kapsamında, Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği'ni bu yıl başlatıp, içeriğini her yıl geliştirerek inşallah geleneksel hale getireceğiz. Uzungöl Doğa Salıncak Şenliğimiz, salıncak başta olmak üzere, kar motoru, kayak, kardan adam, doğa yürüyüşü, kar topu, horon gibi bir çok etkinliği kapsamaktadır" dedi.



Türkiye'nin sayılı turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de 28-Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 'Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği'ne, yerli ve yabancı çok sayıda turistin katılması bekleniyor. - TRABZON

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