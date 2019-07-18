Son Dakika Haberleri: Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik (2)
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Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik (2)

54 dakika önce

9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİTrabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi.

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9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara/Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Çaykara, Uzungöl, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
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