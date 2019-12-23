Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4) - Son Dakika

Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4)

7 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına devam ediliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına devam ediliyor.

Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı.

Uzungöl'de binasına yıkım kararı verilen Sıtkı Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaları yaparken devletin elektrik ve suyun bağlanmasına izin verdiğini belirtti.

Göz, binalar için ruhsat ve vergi verdiklerini ifade ederek, "Yıkım için gelen ekiplere ricada bulunduk, süre istedik. Binaları biz yaptık, biz yıkalım' dedik." şeklinde konuştu.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına vatandaşların yaklaşmasına izin verilmiyor.

Görevliler, yıkılan binaların etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

Uzungöl'e ise girişler güvenlik görevlilerinin kontrolünde sağlanıyor.

Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4)

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzungöl'de gece saatlerinde yıkım gerginliği çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
22:41 Yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:40 Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını - Son Dakika
22:40 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye karşı yapılanlar büyük haksızlıktır" - Son Dakika
22:40 Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu - Son Dakika
22:36 Sakarya savunma sanayinin başkenti olacak - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]