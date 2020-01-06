Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı (2) - Son Dakika

YIKIM SIRASINDA FENALAŞTILAR

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkım çalışmaları sürerken, bölge sakinleri de, göle uzak noktalarda yapıldığını öne sürdüğü yıkımlara tepki gösterdi. Yıkım ekiplerinin çalışması sırasında fenalaşan bazı yapı sahiplerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bazı yapı sahipleri de yıkımları gözyaşı dökerek izledi.

'YIKIMLAR UZUNGÖL'E UZAK MESAEDE'

Yıkım gerçekleştirilen bina sahibi Mustafa Soylu , "Annem ve 3 kardeşimle beraber evi yaptık. 1 milyon masrafımız oldu ve 600 bin lira da borcumuz var. Kardeşlerimle beraber ne kadar emeğimiz varsa elimizde avucumuzdakini sattık. Başımızı sokacağımız bir evimiz olsun, istedik. Evin içine girdik, 35 gün oturduk sonra gelip 'evi boşaltın' dediler. Çoluk çocuğumu eşimle beraber babasının evine gönderdim. Yuvamız dağıldı. Eşyalarımı bodruma attık. Hepimiz ayrı bir yere sığındık. Bizim bir tek burada yerimiz var, başka bir yerde ev yapabilme imkanımız yok. Madem öyle bize ev yapmak için yer versinler. 'Uzungöl'ün siluetini bozuyor, yıkımlar yapılacak' dediler. Ama bizim evimizin bulunduğu yerin Uzungöl ile bir alakası yok. Çok uzak bir mesafede burası. 'Göl çevresi temizlenecek' dediler ama yıkımların göl ile alakası bile yok" diye konuştu.

'BİZDEN YIKIM PARASI BEKLENMESİN'

Yapısı yıkılan bina sakini Emine Ergin de, "Burada bulunan ev Uzungöl'den 6 kilometre aşağıda. Cumhurbaşkanımız göl kenarında imar kirliliği olan yapıların yıkılacağını duyurmuştu. Ama burada göl ile alakası olmayan ve üstelik hiçbir ticari faaliyeti olmayan vatandaşın borçla yaptığı evleri yıkıyorlar. Biz yıkım kararlarına saygı duyuyoruz ama bizden yıkım parası beklenmesin. Burada herkesin bankalara borcu var" dedi.