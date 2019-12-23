Uzungöl'de kimi eşyalarını kurtardı, kimi ise yıkımın ardından gözyaşı döktü - Son Dakika

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de imar barışına aykırı olan yapılar yıkılmaya devam ediliyor. Bazı vatandaşlar yıkımdan önce davranarak evindeki eşyaları kurtarırken, bazı vatandaşlar ise yıkımın ardından gözyaşı döktü.



Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95'i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17'si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçerken, bazı vatandaşlar yıkımdan önce davranarak eşyalarını kurtarmaya çalıştı.



Orhan Çelik isimli vatandaş yapısının yıkımından önce kapıları ve bazı eşyaları sökerken, zararının 350 bin TL olduğunu söyledi. Gözyaşlarına boğulan Çelik, "Tebligat 2005 yılında beri var. 2005'ten beri 'imar gelecek, halledeceğiz, geldi, geliyor' sürekli böyle oyalamalar. Yıl 2018 oldu bizde yaptık. Çünkü 2005'ten beri gelen bir olay. Devlet bize hiçbir zaman imar göstermedi. Devlet 'burada yapamazsın yasak' dese 'burada imar yok' dese bizim vatandaşımız yapmaz. İmarsız yere yapsa yıkılacağını biliyor. Bizim çok zorumuza gitti. 305 bin TL borcum var. Nasıl ödeyeceğiz. Hiçbir şey düzelmiyor" dedi.



Uzungöl yolundaki 4 katlı kaçak yapının da yıkımını gerçekleşirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Yıkımın gerçekleştiği anlarda karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapatılırken, yıkımın işleminin ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım işleminin devam edeceği öğrenildi. - TRABZON