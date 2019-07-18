Son Dakika Haberleri: Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çektiren turistlere sınır dışı
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Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çektiren turistlere sınır dışı

2 saat önce

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl Mahallesi'nde, "Kürdistan" yazan atkı ile fotograf çektiren ve gerginliğe neden olan 9 Irak uyruklunun sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.

Uzungöl'de
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl Mahallesi'nde, "Kürdistan" yazan atkı ile fotograf çektiren ve gerginliğe neden olan 9 Irak uyruklunun sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşının sınır dışı edileceği bildirildi.
Açıklamada, "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi." ifadesine yer verildi.
Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Kuzey Irak'tan Trabzon'a gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklunun yer aldığı gruptan 9 kişinin üzerinde "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterildi.
Kısa süreli arbedenin ardından olayla ilgili Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Uzungöl, Çaykara, Trabzon, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:29 Kaynak: AA
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