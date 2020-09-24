Uzungöl'de sessiz sezon - Son Dakika

Uzungöl'de sessiz sezon

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sakin yaz dönemini yaşadı.

Uzungöl'de sessiz sezon, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sakin yaz dönemini yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl Turizm Merkezi'nde sezonun sessiz geçmesine neden oldu. Trabzon'da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl'de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislere gelen tatilciler yüzde 30'luk bir doluluk sağladı. Uzungöl'de, geçen sezonlarda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan turistik işletmeler boş kaldı.

'BU YIL EN AZ YÜZDE 70'LİK BİR KAYBIMIZ VAR'Önceki sezonlara oranla bu sezon tesislerde yüzde 70'lik bir kayıp yaşandığını belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, "Önceki yıllara göre bu sene düşük bir potansiyel yaşadık. Kuveyt kapıları açıldıktan sonra burada bulunan bütün oteller de ciddi anlamda nefes almaya başladı. En azından otel olarak yüzde 50 bir potansiyele ulaştık. Kuveytli misafirlerimiz bize ciddi anlamda bir rahatlama getirdi. Önceki senelere göre bu yıl en az yüzde 70'lik bir kaybımız var" diye konuştu.'SUUDİ MİSAFİRLERİMİZDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLDU'Geçen seneye oranla yüzde 50'lilik bir doluluk yaşadıklarını belirten işletmeci Mehmet İnan, "Mevcut pandemi sürecinden dolayı yurtdışı pazarından ciddi bir şekilde daralma yaşandı. Özellikle bizim yurtdışı pazarının yüzde 70'ini oluşturan Suudi Arabistan'da pandemi dolayısıyla seyahat yasağı uygulamasından dolayı Suudi misafirlerimizde ciddi bir düşüş oldu. Ancak kısmen de olsa Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri pazarından yine ülkemizi ve Uzungölümüzü ziyarete gelen misafirlerimiz oldu. Dünya genelinde böyle yaşanan krizlerin ardından piyasalarda bir açılma yaşanır. Bunu dünya her dönem yaşamıştır. Ben önümüzdeki yılda bu daralmadan sonra ciddi bir turizm patlamasının olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum" ifadelerini kullandı.'BUGÜN 50 TL KAZANÇ SAĞLAYABİLDİM'Esnaf Bayram Kokoğlu da, "Bugün 50 TL kazanç sağlayabildim. Bu sezon bayramda biraz hareketlilik yaşadık. Onda da hep yerli turistler vardı. Yabancı turist yoktu. Son zamanlarda biraz hareketlilik yaşandı ama onlar da pek alışveriş yapmıyor. Pandemiden dolayı korkuyorlar. Virüsten dolayı turistler genelde akşamları dışarı çıkıyor. Uzungöl geneline baktığımızda bu sene yüzde 30'luk bir turist alanımız var. Normalde yüzde 90'ın altına düşmeyen bir yerdi Uzungöl" dedi.

Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdemir ise, "Pandemiden dolayı Uzungöl'ü ziyaretlerde bir azalma gözlemledim. Normalde yaz aylarında gelmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla pandemi döneminde Uzungöl'ün bu zamanlarda daha sakin olacağını düşünerek ziyarete geldik. Uzungöl'de genelde yurt dışından gelenleri görüyoruz. Yerli turist pek rastlayamadık" dedi.


- Trabzon

Trabzon, Uzungöl, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzungöl'de sessiz sezon - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? "Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:58
Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı         
13:29
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
İzmir Valisi rica etti: Koronaya karşı 15 gün daha sabredelim İzmir Valisi rica etti: Koronaya karşı 15 gün daha sabredelim         
11:23
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı         
10:20
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum         
09:59
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı         
08:54
Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor         
08:40
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor         
07:55
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 14:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl'de sessiz sezon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei