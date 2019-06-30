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Uzungöl'de yangın

43 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de iki katlı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de iki katlı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iki katlı pansiyonun çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Pansiyondaki turistlerin tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.
İçerideki turistlerin hemen tahliye edilmesiyle bir sorun yaşanmadığını belirten Tok, yangın sebebiyle iki katlı pansiyonun üst odalarında hasar meydana geldiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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