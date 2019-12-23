Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika

Uzungöl'de yıkım gerginliği (2)

UZUNGÖL'E ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı, ekiplerce alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Uzungöl'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Taşhanpazarı mevkiinde karayolu üzerinde kontrol noktası kurdu. Jandarma ekipleri ise dışarıdan gelen vatandaşların ve gazetecilerin Uzungöl'e girmesine izin vermezken, kimlik kontrolü yapıyor. Yıkımlarının, sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.

KÖTÜ BİR SÜPRİZ YAŞADIK

Yıkımı duyarak Uzungöl'e gitmek isteyen Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Yıkımlar için Ankara'dan bakanlık heyetince yeni incelemeler bekliyorduk. Ama biz onları beklerken kötü bir sürprizle karşılaştık. Askerler geldi, her tarafı kapattılar. Biz de Trabzon'dan gelip Uzungöl'e gitmek istedik. Ama geçişimize izin verilmiyor. Yolumuz kesildi; 2-3 saattir bekliyoruz, yukarı çıkamıyoruz. Bu hoş bir durum değil. Yukarıdan şu haberleri alıyoruz, insanların üzerine su sıkılıp, biber gazı kullanıyorlarmış. Sıkıntılı bir durum. Allah bize kolaylık versin. Uzungöl'e yeni imar düzenlemesi yapılması gerekir. Bu yapılan doğru değil. Yıkımlar durdurulmalıdır dedi.