Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi

TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapı, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından incelemeye alındı. Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Heyet, incelemelerde bulunuyor. Artık yıkım tartışmaları bitmeli ve tamamen turizme odaklanmalıyız" dedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.

118 YAPIYA YIKIM KARARI

Yapılan başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği 'nden Çaykara Belediyesi'ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi. Yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak sahipleri yapıları boşaltmayınca, yıkım çalışmalarına başlanamadı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ

Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, Uzungöl'e gelerek inceleme yapmaya başladı. Bakanlık heyetinin, bahse konu 118 yapının yanı sıra bölgedeki imar tartışmalarına ilişkin talep ve sorunları dinleyip, yaptığı incelemeleri ise rapor haline dönüştüreceği belirtildi.

'İNCELEMESİ İÇİN HEYET TALEP ETTİK'

Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yıkımlara ilişkin bazı yapı sahipleriyle birlikte gittikleri Ankara 'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini belirterek, bölgede yıkım tartışmalarının artık neticelenmesi istedi. Akyüz, "Yıkım kararlarıyla ilgili Uzungöl'de bulunan sivil toplum örgütlerimizle beraber Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, yıkım kararı çıkan yapılarla ilgili görüştük. Yıkımların durdurulmasını, oluşturulacak bir heyetin burada incelemelerde bulunmasını istedik. Uzungöl'ün siluetine uygun yapılar yapılmasını bizler de istiyoruz. Özellikle kıyı alanları üzerindeki yerlerin yıkımı ile alakalı da bakan beyden bir an önce bir çalışma yapmalarını istedik" dedi.

'TAMAMEN TURİZME ODAKLANMALIYIZ'

Bölgede yıkım tartışmalarının sona erip tamamen turizme odaklanmaları gerektiğini kaydeden Akyüz, "Bakanlık yetkilerine Uzungöl'ün kuş bakışı çekilmiş fotoğraflarını da ilettik. Bu fotoğraflarda yıkım kararı alınmış olan binaları işaretledik. Kendilerine bu yapıların Uzungöl'ün siluetine zarar vermediğini gösterdik. Yıkım kararı alınan birçok yapının yeni imar taslağına uyabileceğini kendilerine ilettik. İmarın dışına çıkılmış olan yüksek binalar için tıraşlama, yani birkaç katını yıkıp imara uygun hale getireceği önerisinde bulunduk. Bu rötuşlar yapıldıktan sonra yıkımlar için esas karar alınacaktır. Heyet incelemelerini sürdürüyor; artık yıkım tartışmaları bitmeli ve tamamen turizme odaklanmalıyız" diye konuştu.