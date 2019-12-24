Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

6 saat önce

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor.

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor, System.String[]

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor. Yöre sakinlerinden Hakkı Uçan, ekiplerin bitişikteki yapı yerine yanlışlıkla kendisine ait 2 katlı binayı yıktığını öne sürdü.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de geniş güvenlik önlemleri altında kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.

YANLIŞ EVİ YIKTILAR İDDİASI

Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Biz binalarımızı yaptık, kimse bize bir şey demedi. Sona binaların yıkılacağını söylediler. Biz itiraz ettik. Bize verdikleri plana göre yapılarımızı yaptık. Bu yapıların yıkılması söz konusu değildir. Bu yapılar Uzungöl'e yakışır, tabiatla uyumlu yapılar. Burada yıkılacak olan yola engel olan kulübedir, kulübe yolda olduğundan yıkılacaktı. Kulübe kaldı, evimi yıktılar"dedi.

'BİRİNİ YIKTILAR, DİĞER KALDI'

İki evinden birinin yanlışlıkla yıkıldığını öne süren Uçan, "Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar? Gelen ekiplere derdimiz anlatmaya çalıştık, ama dinlemediler. Ellerindeki fotoğraflara göre yıkım yapıyorlar. Evimin birini yıktılar, diğeri kaldı. Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar. Eşyaları içeriden almaya müsaade dahi etmediler" diye konuştu.

Yıkım ekibi görevlileri ise ellerindeki listeye göre kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek yanlış yapı yıkımının olmadığını savundu.

YIKIMLAR SÜRECEK

Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca süreceği belirtildi. Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.


Karadeniz, Çaykara, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:36 Rize ve trabzon'da yeni orman yangınları -2 - Son Dakika
21:36 Muhafız Alayı darbe girişimi davası - Son Dakika
21:36 Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
21:32 Elazığ domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün bekledi - Son Dakika
21:28 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]