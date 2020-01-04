Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

6 saat önce

Uzungöl'de yıkımlar sürüyorTRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.

ARA VERİLEN YIKIMLAR SÜRÜYOR

Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

Karadeniz, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı
Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son Dakika Haberleri
01:52 Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:36 AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
01:36 Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
01:29 İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
01:26 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 01:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]