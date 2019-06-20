Uzungöl değil çamurgöl
1 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
'un Çaykara
ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl
, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.
Bölgede hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğünü söylediler. - TRABZON
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