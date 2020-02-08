Uzungöl'den kar manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzungöl'den kar manzaraları - Son Dakika

Uzungöl'den kar manzaraları

7 saat önce

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte yeniden beyaza büründü.

Uzungöl'den kar manzaraları, System.String[]

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte yeniden beyaza büründü. Uzungöl'ün yüzeyi kısmen buz tuttu.


Uzungöl, 2 gündür yağan kar yağışı ve şiddetli soğukların ardından kısmen dondu. Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl'de kar yağışı ile birlikte gölün kıyısına giden vatandaşlar farklı güzelliğe bürünen ve doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirdi. Uzungöl sakinlerinden Hilmi Kanık, yaptığı açıklamada "Karadeniz ve ülke turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl'de şu an lapa lapa kar yağıyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de kış mevsiminde kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Şu an yerde yaklaşık 25 santim kar var. Göl sabah kalktığımızda donmuştu, bu saatlerde kısmen buzlar çözüldü. Bu gece gölün tamamı donması bekleniyor" dedi. - TRABZON

Doğu Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Türkiye, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DASK, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da şu ana kadar 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı
Türkiye'nin koronavirüsle ilgili önlemine Çin'den tepki geldi: Şiddetle karşı çıkıyoruz AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:17:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl'den kar manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]