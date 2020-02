Uzungöl'den kar manzaraları - Son Dakika

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte yeniden beyaza büründü. Uzungöl'ün yüzeyi kısmen buz tuttu.



Uzungöl, 2 gündür yağan kar yağışı ve şiddetli soğukların ardından kısmen dondu. Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl'de kar yağışı ile birlikte gölün kıyısına giden vatandaşlar farklı güzelliğe bürünen ve doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirdi. Uzungöl sakinlerinden Hilmi Kanık, yaptığı açıklamada "Karadeniz ve ülke turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl'de şu an lapa lapa kar yağıyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de kış mevsiminde kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Şu an yerde yaklaşık 25 santim kar var. Göl sabah kalktığımızda donmuştu, bu saatlerde kısmen buzlar çözüldü. Bu gece gölün tamamı donması bekleniyor" dedi. - TRABZON