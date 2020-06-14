Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre - Son Dakika

TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıklarına başlandı. 1'inci etabı 30 Haziran'da ihaleye hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin yapılabileceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'deki turizm işletmelerinde, normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınıp, misafirler ağırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına da başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent ziyaretinde "Uzungöl'ü dünya markası yapacağız" diyerek açıkladığı, ilk etabı 3 milyon liralık projenin detay ve ihale sürecine ilişkin görsel paylaşımında bulundu. 1'inci etabı 30 Haziran'da ihaleye çıkmaya hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden oluşturulması hedefleniyor.

PROJE DETAYLARI BELİRLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca projenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, " Çaykara ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl'ün çevresinde alana özgü doğal yapı korunarak, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır" denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk etap çalışmalarının onaylanıp, ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nde 2 bin metre uzunluğunda ahşap korkuluk, kaldırım, bazalt bordür ve rulo çim yapımını içeren ilk etap çalışmaları, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı ile onaylanmıştır. 1'inci etap proje ihalesi, 30 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır. 2'nci etap proje çalışmaları ise devam etmektedir" denildi.

'KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydederek, "Uzungöl, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir turizm destinasyonu. Yerli ve yabancı turistlerimizin gözdesi olan Uzungöl'ün hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bölgede kullanımdan dolayı eskiyen tüm alanları güzel bir görünüme kavuşturmak için 30 Haziran'da Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihalesini gerçekleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon liralık çevre düzenlemesi çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Uzungöl ile ilgili çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.