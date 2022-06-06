Uzungöl'e sosyal donatı alanları ve doğal gaz talebi

TRABZON'da imar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, turizm merkezi Uzungöl'de revize çalışması yürütülen 'koruma amaçlı imar planı'na sosyal donatı alanlarıyla doğal gaz altyapı çalışmalarının eklenmesi isteniyor. Uzungöl Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "Burayı madem koruyoruz ve koruma amaçlı imar planı yapıyoruz. O halde bacalardan çıkan kömür tozlarını, bu zehirli gazı, dumanı yok edelim. Doğal gazı getirelim, Uzungöl'ü temizleyelim" dedi.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da hazırlanan 'Uzungöl koruma amaçlı imar planı' yöre halkının itirazlarıyla yargıya taşındı. Trabzon İdare Mahkemesi, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Uzungöl Platformu ile yöre halkının görüşleriyle revize edilip hazırlanan yeni imar planı, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 21 sayfayı bulan ve 8 başlıkta toplanan öneri planında, yöresel mimaride yatay yapılaşma esas alınarak, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getirildi. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm önerildi. Yapılardan arındırılacak göl çevresi 'korunması gereken alan' olarak belirlenen planda, ekolojik yapıya olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla kamu ya da özel sektörce uygulanacak projeler için 'Çevresel Etki Değerlendirme' (ÇED) raporları hazırlamaları istendi.Yöre halkı, onay süreci devam eden imar planının bir an önce tamamlanarak bölgenin ulaşım, yapılaşma, sosyal donatı eksikliği gibi sorunlarının çözülmesini, tesislerde kömür kullanımının kaldırılarak doğal gaza geçilmesi için altyapı çalışmalarının da planda yer almasını istedi. 'ŞU AN İMAR PLANI YOK'Basın toplantısı düzenleyen ve tatil bölgesinin imar sorunu olduğunu söyleyen Muhtar Öztürk, "Uzungöl'de ne kadar imar çalışmaları yapılmış olsa da vatandaşların itirazları neticesinde bu mahkeme kararıyla bozulmuş, şu anda Uzungöl'de imar planı bulunmamaktadır. Muhtarlık, Uzungöl Platformu ve STK'lar olarak bir yönetim planı yapılmasını istiyoruz. Sonrasında halihazır alanlar korunsun ve ona göre imar planı yapalım. İmar planında da fazla şey istemiyoruz. Bir toplantı salonu, gençlerin eğlenebileceği bir spor kompleksinin olmasını istiyoruz. Yolların trafiğe elverişli olmasını istiyoruz. Bizim çıkar çatışmamız yok. Sadece Uzungöl'ü daha iyi bir destinasyon merkezi yapmak için uğraşıyoruz" diye konuştu. 'DOĞAL GAZ GETİRELİM, KÖMÜR TOZUNU YOK EDELİM'Uzungöl'ün kömür tozunun yarattığı kirlilikten kurtulmasını istediklerini belirten Öztürk, "Uzungöl'ü mutlaka doğal gazla buluşturmak lazım. Burayı madem koruyoruz ve koruma amaçlı imar planı yapıyoruz. O halde bacalardan çıkan kömür tozlarını bu zehirli gazı, dumanı yok edelim. Doğal gazı getirelim, Uzungöl'ü temizleyelim. Belediye başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler olumlu geçti ancak bu henüz bakanlığa ulaşmamış. Bunu yatırım programına alsınlar" ifadelerini kullandı.'UYGUN YAPILAŞMA İSTİYORUZ'Uzungöl için vatandaşları mağdur etmeyecek ve sosyal donatılar içeren bir imar planı hazırlanmasını istediklerini belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş de, şunları kaydetti:

"Uzungöl'ün en büyük sorunu, uygulanabilir bir imarının olmaması. 3 yıldır oluşturduğumuz dernekler ve STK'lar ile birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Biz yapılaşmadan ziyade uygun yapılaşma istiyoruz. En önemli taleplerimiz Uzungöl'de spor alanlarının oluşturulması, kültür merkezlerinin oluşturulması. Yıllar önce Antalya Uzungöl'e taşınacak diye söylenirken bugün Uzungöl'de böyle bir spor alanının planda olmaması bizim mücadele ettiğimiz noktalardır. Trafiğin çok yoğun olduğu yaz dönemlerinde günlük 18 bin aracın girdiği bir yerde alternatif yolların olmaması 20 kilometrelik araç kuyruğunun oluşmasına sebep oluyor. Bu olumsuzlukların kaldırılmasıyla ilgili mücadelemizi ediyoruz ve bunu çözecek olan imar planıdır."