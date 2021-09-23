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Uzungöl'e ziyaretçi akını - Son Dakika

Uzungöl'e ziyaretçi akını

23.09.2021 12:51

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, muhteşem orman örtüsüne sahip dik yamaçların arasında yer alan Uzungöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, muhteşem orman örtüsüne sahip dik yamaçların arasında yer alan Uzungöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki "Özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde bulunan Uzungöl, ziyaretçilerine gün içinde adeta birkaç mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yaparak ya da bisiklet sürerek serin havanın keyfini çıkartıyor.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre mesafede bulunan gölün etrafındaki mahalle ve yaylaları da ziyaret eden doğa severler, havanın müsait olduğu zamanlarda dik yamaçlara ve muhteşem orman örtüsüne sahip bölgede yamaç paraşütü de yapıyor.

"2019'dan çok iyi, 2018'den biraz daha eksik diyebileceğimiz bir sezon geçirdik"

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, Uzungöl'ün, şehrin, bölgenin ve ülkenin önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Uzungöl'ün doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını belirten Tok, bölgeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Tok, yeni tip koronavirüs dolayısıyla geçen yıl bölgeyi ziyaret eden turist oranında düşüş yaşandığını dile getirerek, "Dolayısıyla pandemi süreciyle alakalı Uzungöl'de turist yoğunluğunun bu kadar artacağını tahmin etmiyorduk. Şükürler olsun 2019'dan çok iyi, 2018'den biraz daha eksik diyebileceğimiz bir sezon geçirdik." dedi.

Uzungöl'ün bulunduğu vadiye 8 ayda yaklaşık 450 bin aracın giriş yaptığını belirten Tok, "Pandemi öncesine göre bölgeye gelen araç ve ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 70 artış oldu." ifadesini kullandı.

Tok, Plaka Takip Sistemi verilerine göre her araçta ortalama 4 kişi olduğundan hareket ederek değerlendirme yaptıklarını, buna göre yerli ve yabancı turistler ile Trabzon halkından yaklaşık 2 milyon misafirleri olduğunu kaydetti.

Başkan Hanefi Tok, ülkenin her yerinden misafirler ağırladıklarını belirterek, yurt dışından ise yoğunluğun Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri olarak gerçekleştiğini aktardı.

Sezonun çok iyi geçtiğinin altını çizen Tok, dolayısıyla bölgedeki işletmelerin de yaşanan sıkıntılı sürecin ardından bir rahatlama dönemine girdiğini ifade etti.

Tok, Çaykara Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Uzungöl'de çalışmaları olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarıyla alakalı yapılacak çalışmalar sayesinde önümüzdeki süreçte çok daha farklı bir Uzungöl göreceğiz inşallah. Birinci etabını tamamladık, gölün etrafındaki yürüyüş yollarının ıslahı ile alakalı kısmı. İkinci etapta park ve bahçeler, yürüyüş yolları, sosyal donatılar, yolların bakımı gibi çalışmalar yapılacak. Planın tamamlanmasıyla birlikte inşallah bu çalışmalarımızı 2021-2022 sezonunda hayata geçirmiş olacağız."

"Çok şükür, bu sene hepimiz memnun kaldık diyebiliriz"

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir otelin işletme müdürü Faruk Tosun ise beklentilerinin çok üzerinde bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl pandemi dolayısıyla turizm sektöründe aksama yaşandığını anımsatan Tosun, "Aynı korku, sıkıntı yine vardı ama beklentinin çok üzerinde bir sezon geçirdik, çok iyiydi." dedi.

Tosun, bölgedeki işletmelerin, esnafın bu kadar potansiyel beklemediği için sezona biraz hazırlıksız yakalandıklarına ifade ederek, buna rağmen misafirleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırladıklarını aktardı.

Hemen hemen tüm işletmelerin sezonu dolu geçirdiğini dile getiren Tosun, "Çok şükür, bu sene hepimiz memnun kaldık diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Tosun, yurt dışından Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn'in yanı sıra Irak'tan da çok sayıda misafirleri olduğunu, aşırı sıcaklardan bunalanların Uzungöl'de serin havada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin her yerinden konuk ağırladıklarını, bunlar arasında Doğu ve Güneydoğu'dan gelenlerin bir hayli fazla olduğunu anlatan Tosun, bu yıl yerli turist potansiyelinin bir hayli fazla olduğunu vurguladı.

Tosun, pandemi nedeniyle uzun zaman tatil yapamayanların kendilerini adeta özgürlüğe kavuşmuş gibi hissederek tatil bölgelerine ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, iki gün için bölgeye gelip bir hafta ya da 15 gün kalanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Küme Evleri mevkisindeki kafenin sahibi Ahmet Özen de güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yurt içinin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Filistin, Lübnan ve Dubai'den de yoğun talep olduğunu belirten Özen, "Çok güzel bir sezon geçirdik, beklentimizin üzerinde oldu." diye konuştu.

Uzungöl'e ziyaretçi akını
Uzungöl'e ziyaretçi akını
Uzungöl'e ziyaretçi akını
Uzungöl'e ziyaretçi akını

Hisarcık, Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzungöl'e ziyaretçi akını - Son Dakika


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