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Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu

1 saat önce

Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen Uzungöl, yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldıTRABZON - Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen dünyaca ünlü turizm...

Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu
Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen Uzungöl, yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı
TRABZON - Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, geçtiğimiz hafta bölgede etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyordu. Yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'ün mavi ve yeşil olan doğal rengini değiştirmiş çamur rengi olan kahverengiye dönüştürmüştü. Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı.
Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
Trabzon, Uzungöl, Genel
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