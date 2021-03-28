Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma - Son Dakika

Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma

28.03.2021 09:19
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma, System.String[]

DOĞU Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı.

DOĞU Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6'sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar planı hazırlanırken Uzungöl'de yaşayan yerel halkın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen vatandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar alınmasını istedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, '1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı' hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'80 NOKTAYA İTİRAZ VAR'Trabzon İdare Mahkemesi'nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi.Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80'i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır" dedi.'56 YILDIR PLAN BEKLİYORUZ'Hazırlanan imar planının uygulanması halinde, yöre halkının gelecekte sorun yaşayacağını öne süren Akyüz, "Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Planı orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan olmasını talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi.  Bu planın uygulayıcıları burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz" diye konuştu.'ÇOK FAZLA EKSİĞİ VARDI'Planın Uzungöl'ün geçmişi ve yaşayan halkını yok sayılarak hazırlandığını ileri süren Mehmet Keleş, "Çok fazla eksiği olan bir plan olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme de bunu dikkate alarak durdurma kararı verdi. Bence çok olumlu bir karar. Umuyorum ki iptal edilip Uzungöl'ün gerçeklerini dikkate alarak planlanmasına gidilir" dedi.'BİZ DİKKATE ALINMALIYIZ'Uzungöl'de imar planı hazırlanırken ortak fikrin dikkate alınmasını isteyen Keleş, "Uzungöl halkının yüzde yüzüne yakını bunu istiyor. Bu bir zorunluluktur, gerçektir. Biz dikkate alınmalıyız. Oradaki yerleşik hayatın da turizmin dışında da devam ettiğini de dikkate alınmalı. Eğitim alanlarımız mevcut ama buna eklenti yapılacaksa sözde değil özde olmalı. Uzungöl yeni şehir olmadı, yaklaşık 60 yıl boyunca belediyeydi. Mahalle olduktan sonra buraya şehirleşme planları yapıldı. Uzungöl geleceğe hazırlanacaksa gerçekler gözetilerek geleceğe hazırlanmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  'UZUNGÖL HALKININ DAHİL EDİLECEĞİ PLAN HAZIRLANACAKTIR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planı ile ilgili mahkemenin ara karar verdiğini belirterek dava konusu olan itirazlarla ilgili savunmalarının istendiğini söyledi. Tok, "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl'de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız" diye konuştu.


Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma
Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma

Karadeniz, Uzungöl, Turizm, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi
Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı         
09:02
Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı         
08:46
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz         
00:24
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 09:29:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei