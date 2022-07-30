Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor - Son Dakika
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Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor

30.07.2022 16:10
Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor

Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor Moloz yığınının yanı sıra göle dökülen derenin ağzına kirliliği önlemek için gerilen ağ yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'ün...

Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor

Moloz yığınının yanı sıra göle dökülen derenin ağzına kirliliği önlemek için gerilen ağ yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor

TRABZON - Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'ün cami bölgesinde göl kenarına dökülen moloz yığını kötü bir görüntü oluşturuyor.

Göl kenarında yapılan çalışma sırasında küçük iş makinesinin göle inmesi için döküldüğü belirtilen moloz yığını daha sonra kaldırılmayınca geriye kötü görüntüsü kaldı. Görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çeken molozun kaldırılması için turizmciler yetkilileri göreve çağırırken, yine aynı bölgede göle dökülen derenin ağzına kirliliği önlemek için gerilen ağ yerli ve yabancı turistlerin de gözünden kaçmıyor.

Derenin göle aktığı alandaki kirlilik de dikkat çekerken, Uzungöl'ün sembolü olan caminin önündeki köprünün altından sarkan elektrik kabloları da görüntü kirliliği oluşturuyor. Turizmciler Türkiye'nin en önemli marka değerleri arasında yer alan Uzungöl'e bu görüntülerin yakışmadığını belirtiyor.

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Kaynak: İHA

Trabzon, Çaykara, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzungöl kenarına dökülen moloz yığını kötü görüntü oluşturuyor - Son Dakika

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