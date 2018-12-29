Son Dakika Haberleri: Uzungöl Kısmen Dondu

Uzungöl Kısmen Dondu

1 saat önce

Uzungöl kısmen dondu Uzungöl son günlerde yağan kar yağışı ve yaşanan şiddetli soğukların ardından kısmen dondu.

Uzungöl kısmen dondu
Uzungöl son günlerde yağan kar yağışı ve yaşanan şiddetli soğukların ardından kısmen dondu.

TRABZON - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl son günlerde yağan kar yağışı ve yaşanan şiddetli soğukların ardından kısmen dondu.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl'de üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi donarken hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler donan göl manzaralarının etrafında bol bol fotoğraf çektirdi.
Uzungöl'de hizmet veren turizm işletme sahiplerinden Murat Akyüz, kışın bir başka güzel olan Uzungöl'ün beyaz örtülü doğal güzelliğini görmek isteyenleri Uzungöl'e davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Trabzon, Kar, Uzungöl, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:23:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzungöl Kısmen Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]