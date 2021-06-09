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Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak - Son Dakika

Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak

09.06.2021 11:02

Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak Göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki çoğu iş yeri 50'ye yakın kaçak yapıların yıkımı için turizm sezonunun bitmesi beklenecek Türkiye'nin dünyaca ünlü önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda...

Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak

Göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki çoğu iş yeri 50'ye yakın kaçak yapıların yıkımı için turizm sezonunun bitmesi beklenecek

TRABZON - Türkiye'nin dünyaca ünlü önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül tarihinde başlanacak. Kötü görüntüye neden olan çoğu iş yeri 50'ye yakın yapının yıkımı için turizm sezonunun bitmesi beklenecek.

Özel mülkiyetli araziler kamulaştırılırken, görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü olan Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için çalışmalar sürüyor. Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti.

Göl eski halini alacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yapılacak yıkımlardan sonra yapılacak projeyle gölün eski görünümüne kavuşacağını söyledi. Akyüz "Uzungöl'de önümüzdeki Eylül ayının 15'inde, yıkılması düşünülen, kötü görüntü arz eden kıyı kenar ve kamu alanı üzerindeki yerlerle alakalı bir çalışma yapılacak. Belediye Başkanının en son beyanatı bu yönde. Eylül 15'nden sonra böyle bir çalışma var. Bize göre Uzungöl'ün siluetinde çok önemli bir değişiklikler olacak ve eski halini alma noktasına gelecek. Buradaki çarpık kötü yapılaşma ortadan kalkacak. Çadırlar, panayır ortadan kalkacak. Yapılması düşünülen yerler oraları. Yani vatandaşa fazla zarar vermeyecek, en azından Uzungöl'e ufak bir dokunuşla eski haline getirme çalışması yapılıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Uzungöl'de örnek çalışmalara imza attığını kaydeden Akyüz "Yapmış olduğu çalışma en azından umutlarımızı artırdı. Yani Büyükşehir kendisi yaptı, kendisi çalıştırıyor. Eğer yapıpta bir başkasına kiraya verse üzülecektik ve sıkıntı yaşayacaktık. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Kendileri yapıp kendileri çalıştırdıkları için. Çalıştıkları yerlere de uygun fiyatlarla çalıştırıyorlar o da çok önemli. Yani Uzungöl'ün imajına, Uzungöl'le alakalı kötü düşüncelere en azından engel teşkil eder diye düşünüyorum. Zaten Uzungöl'ün o kadar kötü bir görüntüsü yok. Şu anda Uzungöl'de yapılaşma, inşaat yok. Kötü görüntü ortadan kalktığı zaman zaten Uzungöl eski haline alacak" diye konuştu.

Uzungöl'e gezmeye gelen Hasan Korkmaz da Uzungöl'ün eski kartpostallık görüntüsünden eser kalmadığını belirterek "Ben doğanın bozulmamasından yanayım. İnsanların sosyal ihtiyaçlarını yada kişisel gidereceği yeme içme yerleri olması gerekiyor ancak çok betonlaşmaması gerekiyor. Bence bu doğanın görüntüsü bozulmaması gerekir. Şu andaki görüntüler uygun bir görüntü değil. Eski kartpostallardaki görüntüsünden eser kalmamış" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan bölgeyi gezmeye gelen Ertuğrul Akgül ise projeyi desteklediklerini ifade ederek "Yeni yapılacak olan projeye katılıyorum. Özümüze dönmemiz gerekiyor. Görüntü kirliliğinden kurtulmamız lazım. Verilen karar çok doğru bir karar. Bende bir vatandaş olarak destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılar yıkılmış, gerginlik yaşanmıştı

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmamıştı. Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken tedbirlerin alınmasını istemiş, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmişti. Gerekli incelemenin tamamlandığı Uzungöl'de bakanlık tarafından kaçak yapıların yıkımı için karar verilmiş, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkılmıştı. 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak
Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak
Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak
Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak

Trabzon, Uzungöl, Turizm, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak - Son Dakika


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