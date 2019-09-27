Uzungöl Müzesi'nin açılışı yapıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl turizm merkezinde turizmci Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan ve içerisinde Trabzon'un tarihi geçmişini ve medeniyetini yansıtan kültür eserlerinin yer aldığı Uzungöl Müzesi hizmete açıldı.



Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Devlet Eski Bakanı Faruk Özak, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof Yusuf Şevki Hakyemez, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, müzeden övgü ile söz ederek "Trabzon'umuzun medeniyetine, tarihine, geçmişine yakışan bir müze oldu. Geçmişine sahip olamayan milletler geleceğini inşa edemezler. Tarihine ve medeniyetine sahip çıkmak önemli. Bugün burada geçmişimize ait birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı müzenin açılışını yaptık. Trabzon'umuzun uluslararası marka değeri olan Uzungöl'ümüzde böyle bir müzenin açılmış oyması da çok daha anlamlı. Çünkü turizm ilimizde yükselen değer. Yüzbinleri aşan ziyaretçimiz var. Geçen yıl dış hatlardan ilimize gelen yolcu sayısı yüzde 55 oranında arttı. Sadece yolcu sayısı değil, uçuş sayısıyla birlikte ilimiz çok güzel bir turizm sezonu geçirdi. Uzungöl'e gelen araç sayısı 700 bini aştı. Açtığımız müzelerimizle, yapacağımız yeni yatırım ve projelerle böyle bir turizm destinasyon alanı çok daha güzel dönemler yaşayacaktır. Bu eşsiz kültür mirasını ilimize kazandıran başta İnan ailesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Açılışın ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler müzeyi gezerek eserleri yakından incelediler. - TRABZON