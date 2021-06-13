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Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor - Son Dakika

Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor

13.06.2021 09:18

Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor Pandemi dolayısıyla son yılların en durgun dönemini yaşayan Uzungöl'de turizmciler bu sezondan umutlu Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Uzungöl, pandemi dolayısıyla son yılların en durgun dönemini yaşarken...

Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor

Pandemi dolayısıyla son yılların en durgun dönemini yaşayan Uzungöl'de turizmciler bu sezondan umutlu

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Uzungöl, pandemi dolayısıyla son yılların en durgun dönemini yaşarken normalleşmeyle birlikte bu sezon daha yoğun geçeceği umut ediliyor.

Bu sezon rezervasyonlara yoğun talebin olduğunu belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Suudi Arabistan'la Türkiye arasında siyasi krizin çözülmesi durumunda bu ülkeden gelmek isteyen çok sayıda turistin bulunduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'dan gelecek olanlarla Uzungöl'ün turizm potansiyeli iki katına çıkacağına işaret eden Akyüz, bu ülke insanlarının kendilerini arayarak gelmek istediklerini söyledi. Şu anda Uzungöl'de bir hareketlenmenin olduğunu kaydeden Akyüz, "Suudi Arabistan'dan misafirler gelirse potansiyelimizin iki katı olabileceğini düşünüyorum. Bu sene, geçen senekinin kat kat üzerinde bir yoğunluk olabileceğini en azından yerli misafirlerin yoğun ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz. Uzugöl'e Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak özellikle Umman'lı turistler yoğun olarak geliyor. Azerbaycan'la aramızda pasaport olayı kalktığı için bu ülkeden de yoğun talep olabileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra başka bölge insanlarının yoğunluk oluşturacağını düşünüyorum. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelenlerin olacak olması turizm potansiyelimizi kat kat üzerine koyabileceğini düşünüyoruz. Şu an yerli turist daha fazla. Yabancı misafirlerde çok geliyor. Şuan Uzugöl'e yoğun bir talep var. Her otelde en az 4-5 oda yabancı misafirlerimiz var. Rezervasyonlar iyi hatta yoğun bir talep var. Suudi Arabistan'daki misafirler bizi telefonla arıyorlar, çok gelmek istediklerini söylüyorlar. Biz de bu işin aşılmasıyla ilgili çok mücadele ediyoruz. Bir an önce buraya gelmeyi iple çekiyorlar" dedi.

İstanbul'dan Uzungöl'ü ziyarete gelen Ertuğrul Akgül, Uzugöl'ü çok beğendiğini ifade ederek, "Uzungöl'e ilk kez geldim çok beğendim harika muazzam. Tabiatta bu kadar canlı, güzel renkleri ilk kez bir arada görüyorum. Dünyanın değişik yerlerine gitmenize gerek yok cennet vatanımızda görülmesi gereken on numaralı yer" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Hasan Korkmaz ise "Uzungöl'e ikinci kez geliyorum. Doğa harikası, sessiz bir yer. Korunması, bozulmaması gereken doğayla iç içe olan bir yer" diye konuştu.

Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor
Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor
Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor
Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor

Trabzon, Çaykara, Uzungöl, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzungöl pandemi öncesi günlerini arıyor - Son Dakika Ekonomi


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