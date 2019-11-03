Son Dakika Haberleri: Uzungöl rengarenk
Son Dakika Güncel Uzungöl rengarenk

Uzungöl rengarenk

6 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhteşem doğa güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl bugünlerde rengarenk.Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor.

Uzungöl rengarenk, System.String[]

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhteşem doğa güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl bugünlerde rengarenk.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde tüm güzellikleri gözler önüne seriyor.

Havanın soğuk olmasına rağmen Uzungöl'e ziyarete gelenler özellikle yüksek kesimlerdeki kar görüntüsünün yöreye çok ayrı bir güzellik verdiğini belirtirlerken Uzungöl'ün her mevsim çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Bazıları hayatlarında ilk kez Uzungöl'e geldiklerini, gördükleri muhteşem doğa güzelliklerin kendilerini çok etkilediğini belirtirken Uzungöl'ün mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında olduğunu söylediler.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu! Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:10:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzungöl rengarenk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]