Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak

TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi sürüyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi tamamen açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Çok daha yeşil bir göl çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl ortaya çıkarmak" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için başlatılan çalışmalar sürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da gündeme getirdi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, zamanla artan artan imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Ancak imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.