Son Dakika Haberleri: Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi

Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi

7 saat önce

Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl dört mevsim ayrı bir güzel Havadan çekilen görüntülerde farklı renkleri bir arada barındıran Uzungöl, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakıyorTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer...

Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl dört mevsim ayrı bir güzel

Havadan çekilen görüntülerde farklı renkleri bir arada barındıran Uzungöl, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakıyor

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhteşem doğa güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl bugünlerde rengarenk.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde tüm güzellikleri gözler önüne seriyor.

Havanın soğuk olmasına rağmen Uzungöl'e ziyarete gelenler özellikle yüksek kesimlerdeki kar görüntüsünün yöreye çok ayrı bir güzellik verdiğini belirtirlerken Uzungöl'ün her mevsim çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Bazıları hayatlarında ilk kez Uzungöl'e geldiklerini, gördükleri muhteşem doğa güzelliklerin kendilerini çok etkilediğini belirtirken Uzungöl'ün mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında olduğunu söylediler.

Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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