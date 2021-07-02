Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de başlattığı kapsamlı kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen TİSKİ Genel Müdürlüğü, gölün daha sağlıklı hale gelmesi adına Trabzon'da ilk kez uygulanan CIPP sistemini hayata geçirdi.

KAZI YAPILMADAN KAPLANDI

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl'de aşırı deforme olmuş, sızdırmazlığını kaybetmiş boru hatlarını kazı yapılmadan ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemini 1500 metrelik hatta uygulayarak göle sızan katı atıkları engelledi. Bunun yanı sıra bölgedeki derelerden Uzungöl'e çok fazla evsel atık ve rüsubat karıştığını tespit eden ekipler, menfezlerin gölle buluştuğu noktalara özel fileler yerleştirerek bu atıkların göle karışmasını engelledi.

ALTYAPI KOMPLE YENİLENDİ

Şehrin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl'ün altyapısını yenilediklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Kanalizasyon hattına dışarıdan girecek olan yer altı kaynak suları veya içeriden dışarıya sızan kanalizasyon sularını CIPP adı verilen sistem sayesinde kesmiş olduk. Öte yandan menfez ağızlarına yerleştirdiğimiz özel filelerle gölde rüsubat oluşumun da önüne geçtik. Uzungöl'ümüzü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturduk" dedi.

TARİH : 02. 07. 2021