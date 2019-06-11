Son Dakika Haberleri: Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
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Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı

5 saat önce

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı, System.String[]
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, karşı yönden gelen R. A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı ardından da Of Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Of- Çaykara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
Trabzon, Uzungöl, 3. Sayfa
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