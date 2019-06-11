Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
5 saat önce
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl
yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, karşı yönden gelen R. A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı ardından da Of Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Of- Çaykara
yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Emniyet şeridinde giden motosikletlinin başına pet şişe atıldı, 2 kez kaza atlattı
Fenerbahçe otobüsüne saldırıda flaş gelişme! Saldırgan teslim olmak istemiş ancak cezadan korkmuş
Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı
Evlilik teklif ettiği iki kadın sosyal medyada birbirini bulunca gerçek ortaya çıktı