Uzungöl yolundaki heyelan havadan görüntülendi

Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış önceki akşam Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, heyelan sahası havadan görüntülendi.



Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D-915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi. Heyalanla birlikte yola düşen kaya parçalarının yola taş düşmesini önlemek için yapılan çelik kafesi parçaladığı gözlendi.



Öte yandan Uzungöl'e ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor. - TRABZON