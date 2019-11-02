Son Dakika Haberleri: Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı
Son Dakika Genel Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı

Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı

6 saat önce

Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı Havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdiTRABZON - Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış önceki akşam Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu.

Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı

Havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi

TRABZON - Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış önceki akşam Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, heyelan sahası havadan görüntülendi.

Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D-915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi. Heyelanla birlikte yola düşen kaya parçalarının yola taş düşmesini önlemek için yapılan çelik kafesi parçaladığı gözlendi.

Öte yandan Uzungöl'e ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.

Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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