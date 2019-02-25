Uzungöllü Turizmciden "Uzungöl'e Araç ve Ziyaretçi Girişleri Kontrol Altına Alınmalı" Çağrısı

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl için turizmciler, "Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişleri kontrol altına alınmalı" çağrısında bulundu.

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl için turizmciler, "Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişleri kontrol altına alınmalı" çağrısında bulundu.



40 yıl önce çevresi mısır tarlaları ile çevrili olan Uzungöl'ün bugün bir turizm merkezi olmasında büyük emeği bulunan İnan Ailesi'nin bir ferdi olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hamit İnan, Uzungöl ve bölge turizmiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Hamit İnan, Uzungöl'e yılda 1.5 milyona yakın araç ve 4 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiğini hatırlatarak "Bu rakamlar Uzungöl'ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir. Araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gereken Uzungöl, planlı şekilde yayalaştırılmalıdır" dedi.



Yabancı turist ve toplam geceleme sayısının hızla arttığı Trabzon'a ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden gelen talebin artarak sürdüğünü vurgulayan Hamit İnan, "Uzungöl'e yıllık 1 milyon 358 bin 073 araç girişi olmaktadır. Yerel araçlar düşüldüğünde 4 milyonun üzerinde ziyaretçi demektir. Bu rakam Uzungöl'ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir. O yüzden Uzungöl'e araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Yeni bir ulaşım kurgusu ve plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır. Talep baskısı ve kaçak yapılaşma, bölge turizminin en büyük sermayesi olan Uzungöl'ü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Uzungöl'ü koruma adına ilgili kurum ve kuruluşlar kararlı bir tutum ortaya koyamamaktadır. İmar barışı ile mevcut yapıların kayıt altına alınıp bundan sonraki süreçte kaçak yapılaşmanın önlenmesi açısından bir milat hedeflenmekteydi. Ancak ne yazık ki koruma ve kaçak yapıyla mücadele disiplini oluşturulamadığı için özellikle bölgemiz genelinde daha hızlı bir bozulma süreci yaşanmaktadır" diye konuştu.



"Uzungöl için acilen Master Planı hazırlanmalıdır"



Doğa turizmine olan ilginin beraberinde sürdürülebilir bir koruma yaklaşımını zorunlu kıldığını da ifade eden Hamim İnan, "Oysaki biz doğal değerlerimizi hoyratça tüketiyoruz. Bugün tükettiğimiz kaynaklarımızı yarın onlara daha fazla ilgi duyabilecek kimselere gösteremeyeceğiz. Çaykara - Uzungöl yolu üzerinde vadinin en güzel noktasına kurulan taşocağına gösterilen tepkilere ve protestolara ilgili kurumlarımız kayıtsız kalmamalıdır. Bir turizm vadisi olması gereken Solaklı Vadisi'nin durumu her açıdan ilgililerce sorgulanmalı, mutlaka bir çözüm aranmalıdır. Uzungöl'ün Koruma Amaçlı İmar Planı, hukuki süreçle sürekli sekteye uğratılmıştır. Uzungöl ve hinterlandının ulaşım kurgusunu, sürdürülebilir turizm olanaklarını ve mevcut durumunun ıslahını ele alan uygulanabilir bir Master Plan çalışmasının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Uzungöl için bir yönetim modeli oluşturulmalıdır. Uzungöl'deki teleferik ihalelerinin kış turizmi ile ilgili planlama yapılmadan gerçekleştirilmesi, Master Plan çalışmalarının önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın DOKA ile beraber proje sahibi olduğu Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi ile ilgili kararlı adımlar atılmalıdır. Yüksek potansiyel taşıdığımıza inandığımız kış turizmine yönelik atacağımız adımlar, bölge genelinde atıl kapasitemizi hareketlendirip turizm ekonomisinden çok daha yüksek pay almamızı sağlayacaktır. Turizm hareketinin daha uzun bir süreye yayılması, kalifiye eleman istihdamını da artıracaktır" şeklinde konuştu.



"Otel yerine alternatif yatırımlara yönelmeliyiz"



Bölge turizminde artık ucuz ürün yerine marka değerler üretmesi gerektiğinin de altını çizen Hamit İnan, şu ifadeleri kullandı:



"Kurumlarımız otel yatırımları yerine artık alternatif turizm ürünü olabilecek hizmetlere destek sağlamalıdır. İl genelinde otel arzı talepten daha yüksek bir seviyede seyretmektedir. Başta Sümela Manastırı olmak üzere bazı turizm değerlerimiz kısmi olarak ziyaret edilebilmektedir. Çalışmaların daha süratli yapılması sektörün önemli beklentileri arasındadır. İl genelinde turistik değer taşıyan yapıların, konakların, camilerin, kiliselerin ve manastırların, kalelerin, surların, müzelerin, han ve hamamların öne çıkarılması özellikle kültür turizmi açısından önemli bir çeşitlilik oluşturur. Uzungöl ve hinterlandını gösterecek harita talepleri karşılanamamaktadır. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gerçekleştirmeye başladığı kiosk uygulamasını Uzungöl'de de bir iki noktada oluşturması ve telefona indirilen uygulamanın zenginleştirilmesi elzemdir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesinin bu yıl Trabzon'da düzenlenmesi sektörümüzün önemli bir beklentisidir. Turizmin sektörünün bölgemizdeki gelişimi adına emek veren tüm kurum, kuruluş ve turizm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemiz ve şehrimiz adına beklentilerimizin fazlasıyla karşılandığı iyi bir turizm sezonu olmasını diliyoruz." - TRABZON

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