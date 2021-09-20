Üye Girişi
Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun - Son Dakika

Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun

20.09.2021 15:28

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de pandemiye rağmen 2021 yılında turizm hareketliliğinin geçtiğimiz yıla oranla çok daha iyi geçtiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de pandemiye rağmen 2021 yılında turizm hareketliliğinin geçtiğimiz yıla oranla çok daha iyi geçtiği belirtildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'de turizmcilerin yüzleri turizm sezonunun bitmesine az bir süre kala gülmeye devam ediyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, pandemiye rağmen 2021 yılı yaz sezonunda turizmin hareketli geçtiğini söyledi.

Keleş, "2021 yılının 2020 yılına göre pandemiye rağmen çok daha iyi ve verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Geçen yıla göre yüzde 100 hatta yüzde 150 bir turist hareketliliği yaşandı. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da işletmeler 2020 yılında kapalıydı. Uzungöl hem yaz hem kış turizminde hizmet verebilecek bir merkez. Tesislerimiz 4-5 yıldızlı. Gelen misafirlerimiz hem göl çevresinde hem de orman içi ve dere boyu yürüyüş yapma imkanları var. Doğası ile burası bir cennet" dedi.

Uzungöllü turizmciler olarak hem pandemi hem de dönem dönem farklı sorunlarla da mücadele ettiklerini belirten Keleş "Uzungöl de geçen yıllar içerisinde bir kaç kez imar planı yapılmış ama bu planlar vatandaşın davaları sonucu mahkemelerce iptal edilmişti. Uzungöl imar planı 2019'da askıya çıktı. Askıya çıkan imar bizim beklentilerimizi karşılamamıştır. Hem vatandaşların hem yöre halkının ihtiyaçlarını cevap vermediği için mahkeme süreçleri başladı, itirazlarımız oldu. İtirazlarımız sonunda mahkemeden gelen mahkeme kararıyla kısmen yine askıya çıkarılmış imarla ilgili biz oluşturduğumuz platformlarla taleplerimizin ve ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarımızı yaptık. Temmuz'un 18'nde aksıdan indi. 2 aylık süre vardı. Bakanlıktan bize söylenen '2 ay önemli değil biz bu süreyi daha da uzatabiliriz' yönünde. Bizim talebimizi karşılayacak şekilde yeni bir imar planı hazırlayacaklarını söylediler. En kısa zamanda yeni imar planı inşallah askıya çıkacaktır. Daha önce Uzungöl'ün dışında planlar hazırlandığı için olumlu bir sonuç elde edilememişti. Muhtarlık, belediye başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile bir platform oluşturduk ve bakanlığa başvurularımız oldu. Belediye başkanımızla bir çalışmamız oldu. Şuanda imar planı çalışmasında bakanlık taleplerimizin yüzde 80'ni karşılayacaklarını söylüyorlar. Beklentimiz olumlu yönde" diye konuştu.

Uzungöl manzarasının en iyi izlenebildiği Klazomat Küme Evleri bölgesinin Uzungöl'ün yeni cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Mehmet Keleş "Bu bölgede başta trafik sorunu, alt yapı sorunu, park sorunu ve imar sorunu var. Bakanlıktan bu bölgenin de imar planına alınmasını istedik. Maalesef burayı düşünmüyorlar. Biz bu alanında plan içine alınmasını istedik. Tabi bizde yoğun yapılaşma istemiyoruz. Ancak, burası turistlerin en fazla uğradığı bir bölge olması hasebiyle, hem trafik hem de yapılaşma sorunu mevcut. Dolayısı ile bizim istediğimiz plan içine alınıp yoğun bir yapılaşma olmadan kısıtlı da olsa buradaki talebi karşılayarak doğal yöntemlerle buradaki hizmet kalitesini arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uzungöl'ün genel olarak bir kaç kategoride eksikliklerin olduğunu ve bunla alakalı çalışmaların, taleplerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Keleş, başta sabit sürekli bir ambulanslarının olmadığını ve en yakın sağlık merkezinin Uzungöl'e 50 km mesafede olduğunu ifade ederek 3 turistin bu yıl ambulansın bölgeye geç gelmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini sözlerine ekledi.

KUVEYTLİ TURİSTLER BÖLGEYİ ÇOK SEVİYOR

Profesyonel turist rehberi Kudret Öztürk de bu yıl bölgeye çok sayıda Kuveytli turistin tercih ettiğini söyledi. Öztürk "Kuveytli turistler Doğu Karadeniz'i, Uzungöl ve Ayder'i çok sevdiler. Diğer Arap turistlere göre de daha fazla döviz bıraktılar. Ayrıca sosyal medya organlarından yaptıkları paylaşımlarla bol bol Uzungöl'ün reklamlarını yapıyorlar. Uzungöl tabiatın doğanın en güzel görüntülerini bizlere sunuyor. Dağların arasında bir göl ve iki çift minare onları çok mutlu ediyor. Mutluluklarını ülkelerine gittiklerinde anlatarak çevrelerindeki en az 3-5 arkadaşlarının daha ülkemize gelmelerini sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Özen/İHA)

Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun
Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun
Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun
Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun

Türkiye, Uzungöl, Turizm, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da hamile kadınlar çok zor şartlar altında doğum yapıyor 17:16 Afganistan'da hamile kadınlar çok zor şartlar altında doğum yapıyor Yasa boğan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında can verdi 17:10 Yasa boğan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında can verdi İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı 16:53 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı
Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı 16:38 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet birbirine girdi: 2 yaralı Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi 16:34 Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı 16:13 Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor 15:53 Geleneksel usul hazırlanan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım
17:00 Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I
16:54 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz
16:43 Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle tekme tokat dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir dileği var
16:37 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
16:31 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ile ilgili yeni düzenleme
16:06 Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi
15:56 Rusya lideri Vladimir Putin'in kurduğu Birleşik Rusya Partisi aldığı yüzde 49,82 oy oranıyla zafer ilan etti
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor         
17:21
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I         
17:01
"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu         
16:44
Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor         
16:38
Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor         
16:16
Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi         
16:07
22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu 22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu         
15:54
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 17:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: Uzungöllü turizmciler 2021 yılı turizm sezonundan memnun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement