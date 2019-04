Uzunkaya: 33 Bin 500 Emniyet Mensubu Fetö'den Uzaklaştırıldı, Açığa Alındı, Tutuklandı_2

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar kamuda FETÖ mensubu 240 bin kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 85 bininin tutuklandığını, hala cezaevlerinde FETÖ mensubu 30 bin 600 civarında tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu söyledi. Uzunkaya, "15 Temmuz öncesi ve sonrasından itibaren bugüne kadar 33 bin 500 civarında emniyet mensubu bu örgütle irtibatı nedeniyle uzaklaştırıldı, açığa alındı ve tutuklandı. Şu anda teşkilatımızda bu anlamda herhangi bir personel zaafı, kaybı söz konusu değildir" dedi.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruyuş yıl dönümünü kutlayarak, bugüne kadar çok önemli görevler ifa eden Türk polisinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevini yerine getireceğini söyledi.



POLİS MÜZESİ 2020 YILINDA AÇILACAK



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü 81 ilde düzenlenen etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Uzunkaya, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yapımı süren Polis Müzesi'nin de bu yıl tamamlanacağını ve 10 Nisan 2020 tarihinde ziyarete açılacağını söyledi. Müzenin 3 bin 800 metrekarelik alanda kurulduğunu ifade eden Uzunkaya, müzede, teşkilatın kurulduğu günden bu yana kullandığı araç-gereç ve kıyafetlerin sergileneceğini kaydetti.



'UYUŞTURUCUDAN 57 BİN KİŞİ TUTUKLANDI'



Ülke genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye değinen Uzunkaya, son yıllarda özellikle gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadele konusunda Türk polisinin çok büyük operasyonlar yaptığını belirterek, şunları söyledi:



"2018 yılında 130 binin üzerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. ve bu operasyonlarda 187 bin 965 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 22 bini aşkın şüpheli tutuklandı. 50 ton civarında esrar, 20 ton civarında eroin yakalandı. 30 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine 2018 ve 2019 yıllarında, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamaları oldu. 2018'de Erzincan'da 1271 kilogram eroin yakalanmıştı. Bir önceki yıl en yüksek rakamı 1071 kilogramdı. 2019 Ocak ayında Erzurum'da bir seferde 1535 kilogram eroin yakalandı. Keza Mersin'de 615 kilogram kokain, İstanbul'da 850 kilogram eroin, Van ve Diyarbakır'da 100 ile 300 kilogram arasında 60 tona yakın uyuşturucu yakalaması yapıldı. Bugün cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 57 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede ne kadar kararlı ve azimli olduğunu gösteriyor."



'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UYUŞTURUCUDAN GELİRİ 3 MİLYAR DOLAR'



Uyuşturucunun aynı zamanda terör örgütlerinin sermayesini de oluşturduğunu belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:



"Terör örgütlerinin sadece uyuşturucu kaçakçılığından 3 milyar dolar civarında bir gelir elde ettiklerine ilişkin bir tespit ve değerlendirmemiz var. Dolayısıyla bu mücadelemiz, hem geleceğimiz olan çocuklarımızı, toplumumuzu, ruh ve beden sağlığını koruma amaçlı olduğu kadar aynı zamanda buradan elde edilecek gelirlerle terör örgütlerinin hortumlarının kesilmesi, rant kapılarının kapatılması açısından da son derece önemli."



'SUÇ AYDINLATMA ORANLARI ARTMAKTADIR'



Polisin en temel görevinin, vatandaşının can ve mal emniyetini sağlamak olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle devam etti:



"Türkiye'de 2018 yılında polis sorumluluk bölgesinde 2 milyonu aşkın asayiş suçunun meydana geldiğini biliyoruz. Bunların 800 bin civarında olanı, kişilere karşı işlenen suçlar. 540 bin civarında olanı da mal varlığına karşı işlenen suçlar. Türkiye'de her geçen yıl, bir önceki yıla göre suç aydınlatılma oranları artmaktadır. Bir önceki yıl, mala karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzden 35 civarındayken 2018 yılında bu rakam 43'lere çıkmış ve kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranı yüzde 84,6 oranına ulaşmıştır. 2019 için mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranını yüzde 45'in üzerine çekmeye, şahsa karşı işlenen suçların aydınlatma oranını da yüzde 95'in üzerine çekmeye dönük bir hedef koyduk. ve tüm illerimiz de bu hedefe uygun olarak çalışmalarını yürütüyor."



'35 YILLIK DÖNEMDE EN BAŞARILI NOKTAYA ULAŞTIK'



Terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye değinen Uzunkaya, şunları kaydetti:



"Son 35 yıldır başka ülkelerin güdümündeki PKK terör örgütü, bu süreç içerisinde ülkemize 10 binlerce insan ve 100 milyarlar ile ifade edilen milli servet kaybı doğurmuştur. Ülkenin kalkınması ve refahı yolunda son derece önemli bir engel oluşturmuştur. Tabii bu görevi ifa eden bu taşeron örgütler, esasında bu amacı güden devletlerin, ülkemize hainlik, düşmanlık besleyen devletlerin maşalığını yapmak suretiyle bunu yerine getirmiştir. ve 35 yıllık dönemde, PKK terör örgütüyle yürütülen mücadelede en önemli eşiğe ve en başarılı noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Bugün ülkemiz sınırları içinde bulunan 750 civarında PKK terör örgütü mensubu bulunduğunu ve geçmiş yıllarla kıyaslandığında 10'da bir oranına inen rakamlara indirildiğini, her yıl büyük oranda teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebilirim. 2018 yılında 1739 terörist sınırlarımız içinde ve dışında etkisiz hale getirildi, 450 civarında terörist de kendiliğinden teslim oldu, bu çok önemli bir rakam. 1 yıl boyunca terör örgütüne katılım sayısı aşağı yukarı 4'te 1 oranında kaldı. Terör örgütüne 130 civarında katılım olduğunu biliyoruz. Aynı kararlılık önümüzdeki bahar ve yaz döneminde de devam edecek. Bu konuda olumlu bir sonuç elde etmeyi bekliyoruz."



'240 BİN KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI'



FETÖ ile mücadelede ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle dedi:



"15 Temmuz'dan bugüne kadar kamuda FETÖ mensubu 240 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 85 bini tutuklandı ve hala cezaevlerinde FETÖ mensubu 30 bin 600 civarında tutuklu ve hükümlü şahıs bulunuyor. Bu örgütten en fazla etkilenen kamu kurumları arasında emniyet teşkilatı da yer alıyor. 15 Temmuz öncesi ve sonrasından itibaren bugüne kadar 33 bin 500 civarında emniyet mensubu bu örgütle irtibatı nedeniyle uzaklaştırıldı, açığa alındı ve tutuklandı. Ama şu anda teşkilatımızda bu anlamda herhangi bir personel zaafı, kaybı söz konusu değildir. Bu ihraç edilen ve esasında devlete değil örgüte hizmet ettiği için gerçekte bir yararını da görmediğimiz bu örgüt mensuplarının yerine yeni alımlarla ve yapılan takviyelerle teşkilatımız son derece güçlü, donanımlı, personeliyle, aracıyla, teknolojisiyle ülkemizin ve vatandaşımızın hizmetinde görevini ifa etmeye devam etmektedir."

