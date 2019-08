Uzunkaya "Balıkçılar Sürekli Denetlenmeli"

Balık avlanma yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçılarda "vira bismillah" deyip ağlarını Çıldır Gölüne saldılar.

Balık avlanma yasağını sona ermesi ile Çıldır Gölüne inen balıkçılar atmış oldukları ağlardan son derece memnun kaldılar. Çıldır Gölüne has bir balık olan ve yörede "Sarı balık" olarak bilinen aynalı sazanlar balıkçıların ağlarını doldurdu.



Aynalı sazanlar balıkçıların ağlarını doldururken, Çıldır Gölü kenarında işletmesi bulunan "Atalay'ın Yeri" balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya aynalı sazanın bolluğunun sevindirici olduğunu, ancak balık sezonun sona ermesinin ardından denetimlerin yetkililerce devam etmesinin gerektiğini dile getirdi.



Uzunkaya yapmış olduğu açıklamada "Balık avlanma yasağının sona ermesi ile balıkçılarımız da ağlarını Çıldır Gölünün bereketli sularına attılar. 15 Mayısta başlayıp, 15 Ağustosta sona eren avlanma yasağı boyunca gölümüz yetkililer tarafından son derece titiz bir şekilde korundu. Şu an balıkçılarımız büyük bir bolluk ile ağlarını çekiyorlar. Çıldır gölündeki aynalı sazan oranı had safhada. Fakat bazı balıkçılarımızın gözünü hırs bürümüş. Normalde yetmişlik ağ kullanmaları gerekirken, kırklık ağlarla avlanma yapıyorlar. Hal böyle olunca da gelişme evresinde olan balıkarı da avlıyorlar. Standartlar dışında avlanma yapan balıkçılarımızın duyarlı olmalarını istiyorum. Balık avlanma sezonu belki sona erdi ama ben yetkililerden denetimlerine devam etmelerini rica ediyorum. Gelişme dönemindeki balıkları avlamak demek, balık neslinin tehlikeye girmesi anlamını taşıyor. Yetkililer yapacakları denetimlerle bu tür avlanma yapan balıkçıların önüne geçtikleri zaman, çok değil en fazla iki yıl sonra bu gölden herkes olta ile aynalı sazan avlayacaktır." dedi. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

