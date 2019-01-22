Son Dakika Haberleri: Uzunkaya: Bir Ülkenin En Önemli Meselesi İşsizlikle Mücadeledir

Uzunkaya: Bir Ülkenin En Önemli Meselesi İşsizlikle Mücadeledir

1 saat önce

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Bir ülkenin en önemli meselesi işsizlikle mücadeledir" dedi.

Uzunkaya: Bir Ülkenin En Önemli Meselesi İşsizlikle Mücadeledir, System.String[]
TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Bir ülkenin en önemli meselesi işsizlikle mücadeledir" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı'na da katıldı. Valilik Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, 2018 yılında istihdama yaptıkları katkının yüzde 18 arttığını söyledi. Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin en önemlisi meselesi işsizlikle mücadeledir. Bu bizim ülkemiz için de böyle. Tüm dünya milletleri ve ülkeleri açısından da durum budur. Türkiye elbetteki dünde, bugünde, yarınlarda da büyük meselelerle her zaman karşı karşıya gelecek bir ülkedir. Büyük ülkelerin büyük imtihanları olur. Açıkçası Türkiye son dönemde çok büyük badirelerin üstesinden gelmiş ve işsizlik gibi çok önemli konuda da çok büyük mesafeler kat ettik. Yani 2002'li yıllarda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, 2048 yılında bütün zorluklara rağmen yüzde 18 gibi bir artışla 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum ve bu istihdamında 1 milyon 240 bini özel sektörde gerçekleşiyor. Türkiye üçüncü çeyrekte 490 bin istihdam gerçekleştirdi ve yine bu dönemde 788 bin kişilik Türkiye'de iş gücü piyasasına insan dahil oldu ama aynı rakamı tüm Avrupa ülkelerinde 609 bin Almanya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından ve Avrupa'nın tüm ülkelerine baktığında çok daha kadın, genç istihdamı gerçekleştiren bir ülke var." - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Ekonomi
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