Son Dakika Haberleri: Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, "Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine...

Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, "Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişime açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirdiğini belirtti.
Bu anlayışla hizmet vermekten onur duyduğu ve desteğini her zaman yanında hissettikleri vatandaşların, asayiş ve trafik yönünden daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini önemsediklerini vurgulayan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz.
Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olarak kalması için mübarek kanlarını akıtan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, fedakar güvenlik görevlilerimizin ve onların kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Huzur, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 00:33:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]