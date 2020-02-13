Uzunkaya'dan Vali Masatlı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

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Uzunkaya'dan Vali Masatlı'ya teşekkür ziyareti
6 saat önce
Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Vali Masatlı'yı makamında ziyaret eden Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya "Valimiz göreve geldiğin günden bu güne kadar köylerimizin sorunları ile birebir ilgilenmiş çözüm noktasında önemli adımlar atmıştır. Bende Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı olarak köyüm ve ilçem adına Valimize teşekkür ziyareti gerçekleştirdim. Valimiz önümüzdeki süreçte de daha yoğun bir şekilde sorunlarım çözüme kavuşması yönümde çalışmalar yürüteceğine olan inancım tamdır" dedi. - ARDAHAN
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