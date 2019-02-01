Uzunkaya, Elazığ'da İncelemelerde Bulundu

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Elazığ Emniyet Müdürlüğü
, Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne ziyarette bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM
) yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Uzunkaya'ya, Özel Harekat Başkanı Selami Tu¨rker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Terörle Mu¨cadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit
eşlik etti.
Elazığ Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨n u¨st du¨zey yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Uzunkaya ve beraberindeki heyet, ilin genel gu¨venliği ile ilgili yu¨ru¨tu¨len çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uzunkaya ve beraberindekiler, Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.
Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okul Mu¨du¨ru¨ Şemsettin Koç'tan yu¨ru¨tu¨len eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Uzunkaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirdiği çeşitli temas ve incelemelerin ardından, personel ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.