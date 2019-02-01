Son Dakika Haberleri: Uzunkaya, Elazığ'da İncelemelerde Bulundu

Uzunkaya, Elazığ'da İncelemelerde Bulundu

51 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne ziyarette bulundu.

Uzunkaya, Elazığ'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Uzunkaya'ya, Özel Harekat Başkanı Selami Tu¨rker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Terörle Mu¨cadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit eşlik etti.

Elazığ Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nu¨n u¨st du¨zey yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Uzunkaya ve beraberindeki heyet, ilin genel gu¨venliği ile ilgili yu¨ru¨tu¨len çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya ve beraberindekiler, Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

Zu¨lfu¨ Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okul Mu¨du¨ru¨ Şemsettin Koç'tan yu¨ru¨tu¨len eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Uzunkaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirdiği çeşitli temas ve incelemelerin ardından, personel ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Celal Uzunkaya, Elazığ, Güncel
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