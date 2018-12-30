Uzunkaya: Emniyet yılbaşında tedbirleri en üst düzeyde alacak
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00
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