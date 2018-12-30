Son Dakika Haberleri: Uzunkaya: Emniyet yılbaşında tedbirleri en üst düzeyde alacak

Uzunkaya: Emniyet yılbaşında tedbirleri en üst düzeyde alacak

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar.

Uzunkaya: Emniyet yılbaşında tedbirleri en üst düzeyde alacak, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00 

Ekonomi
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