Uzunkaya: Emniyet yılbaşında tedbirleri en üst düzeyde alacak

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar." dedi.

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