Son Dakika Haberleri: Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz'da Zarar Gören Bölgeyi Ziyaret Etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz'da Zarar Gören Bölgeyi Ziyaret Etti

27 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hasar gören Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı hizmet binalarının yerine yapılan yeni binalarda incelemelerde bulundu.

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz'da Zarar Gören Bölgeyi Ziyaret Etti, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hasar gören Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı hizmet binalarının yerine yapılan yeni binalarda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, incelemelerin ardından Özel Harekat Başkanlığında kahraman gaziler ve Özel Harekat personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek programının ardından Özel Harekat Başkanlığı Gaziler ve Engelliler Spor Kulübünde gaziler ile bir araya gelerek ok atışı gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel güvenlik önlemleri ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

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