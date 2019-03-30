Son Dakika Haberleri: Uzunkaya: Seçimlerde 553 Bin Kolluk Görevlisi Görev Alacak

Uzunkaya: Seçimlerde 553 Bin Kolluk Görevlisi Görev Alacak

46 dakika önce

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Seçim günü Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak" dedi.

Uzunkaya: Seçimlerde 553 Bin Kolluk Görevlisi Görev Alacak, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Seçim günü Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak" dedi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, açıklamalarda bulundu. 31 Mart Seçimleri için Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde en üst düzeyde hazırlık yaptıklarını belirten Uzunkaya, "Bugüne kadar olduğu gibi, yarın yapılacak seçimde de gerek sandık çevrelerinde, gerek vatandaşların hareketli olduğu yerlerde gün öncesi, gün içi ve seçim sonrası tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planladık. Seçim günü Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Teşkilatımızın 285 bin personeli 24 saat sokakta olacak. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız, hiçbirinin burnunun kanamayacağı, huzur içinde ve özgür iradeyle sandığa gidip anayasal hakları olan oy kullanma ve seçme hakkını yerine getirmiş olacaklar. Polis olarak da asli görevimiz bunu tesis etmek." dedi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:47 Kaynak: DHA

Jandarma, Türkiye, Polis, Güncel
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