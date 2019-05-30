Uzunkaya Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı iftarına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugün ülkemizin doğusu, güneydoğusu başta olmak üzere sınır dışı dahil yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin de son derece önemli rolü ve görevi var." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugün ülkemizin doğusu, güneydoğusu başta olmak üzere sınır dışı dahil yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin de son derece önemli rolü ve görevi var." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Uzunkaya, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Celal Uzunkaya, yaptığı konuşmada, ramazanın son haftasında emniyet teşkilatının terörle mücadele ailesinin bu sıcak sofrasında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Nice ramazanlara, nice iftarlara, nice bayramlara ülke olarak, millet olarak, emniyet teşkilatı olarak sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmeyi dileyen ve emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğundan bahseden Uzunkaya, "Bizler burada bol nimetli, sıcak aile sofrasında iftarımızı açarken biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanında 3 bin 500, 4 bin rakımlı tepelerinde görev yapan pek çok arkadaşımız var. Bu ailenin kuzenleri, yeğenleri, amca çocukları, dayı çocukları saygınlığında tanımlayabileceğimiz bu birimler, ülkemizin her bir yerinde özveriyle bir şekilde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Daire başkanları ile beraber gerçekleştirdiği Hakkari ziyaretlerini anımsatan Celal Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Orada, Yüksekova'da 3 bin 450 rakımlı Varkavik Tepesi'nde polis ve jandarmanın üs bölgesi olarak kullandığı noktada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve oradaki arkadaşlarımızın bu fırtınalı tepelerde, bu mevsimde bile son derece zor şartlar altında gözlerindeki vatan sevgisini, memleket sevdasını, görev bağlılığını, meslek aşkını gördük. İnanın burada millet ve teşkilat olarak çok güçlü bağlarla donanmış bir millet olduğumuza tanıklık ettik ve bundan mutlu olduk. Dün şehit aileleri ve gazilerimizle beraberdik. Bugün de aramızda şehit aileleri ve gazilerimiz var. Kim ki 15 Temmuz sonrası günümüz dünyasında bir insan mucize görmek istiyorsa Ankara'ya gitsin, Turgut Aslan'ı görsün ve ziyaret etsin dediğim bir gazi kardeşimiz de Turgut Aslan başkanımız da aramızda bulunuyor. Tüm gazilerimize de bu vesileyle sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlere, ailenizle, çoluk çocuğunuzla birlikte sağlık, huzur diliyorum."

Teşkilatın 174 yıl boyunca vermiş olduğu üstün hizmetlerin altını çizen Uzunkaya, "Terörle mücadele ailesinin her zamanki gibi bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum. Bugün ülkemizin doğusu, güneydoğusu başta olmak üzere, sınır dışı dahil yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin de son derece önemli rolü ve görevi var. Bu vesileyle hem size hem de sizin şahsınızda görevleri başında olan o kahraman kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Allah sağlıkla bayramlara erişmemizi nasip etsin. Hiçbir arkadaşımızın ayağına taş değdirmesin." değerlendirmesinde bulundu.

İftar programına, 15 Temmuz gazisi ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, daire başkanları, şehit ve gazi aileleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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