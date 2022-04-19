Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi

19.04.2022 09:14
Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp oruçlarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Vali Canalp, iftar sofralarını tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programına, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzunköprü Aşevinde iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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