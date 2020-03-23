Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi - Son Dakika

Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi

6 saat önce

Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi.

Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi, System.String[]

Uzunköprü Belediyesi resmi web sayfası ve e-belediye hizmet portalı yenilendi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenen web sitesinden, vatandaşlar her türlü platform ile (telefon, tablet, bilgisayar) web sayfası üzerinden hızlı ve pratik şekilde bilgi edinebilecek. Duyurular, ihale ilanları, vefat ilanları, Uzunköprü Belediye Meclis karar özetleri, içme suyu ve Ergene Nehri su analizleri, nöbetçi eczaneler gibi veri ve bilgilere ulaşılabilecek.

Telefonlara yüklenecek "Uzunköprü Rehber" uygulamasıyla belediyeye gelmeye gerek kalmadan, sicil ve abone bilgilerini öğrenilebilecek. Tüm borçlar sorgulayarak güvenli bir şekilde ödeme yapılabilecek. Arsa rayiç bedeli ve çevre temizlik tarifeleri hakkında bilgi alınabilecek.

Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:40 Kaynak: AA

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