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Uzunköprü'de Adalet Anıtı'nı yakan saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Uzunköprü'de Adalet Anıtı'nı yakan saldırgan tutuklandı

04.02.2022 18:07
Uzunköprü'de Adalet Anıtı'nı yakan saldırgan tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nı yakan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nı yakan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı. Olayla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A.'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. - EDİRNE

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Uzunköprü, Adalet, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de Adalet Anıtı'nı yakan saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzunköprü'de Adalet Anıtı'nı yakan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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